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  4. GÜNCELLEME - İzmir'de apartmanda çıkan yangında yaralanan 2 kişiden biri öldü

GÜNCELLEME - İzmir'de apartmanda çıkan yangında yaralanan 2 kişiden biri öldü

24.01.2021 23:44 | Son Güncelleme:
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İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, apartmanda hasara neden oldu YARALILARDAN BİRİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde apartmanda çıkan yangında yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde mahsur kalan Sevgi Uludağ (27) ve Mustafa Karaoğlan, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekipleri, yaralılardan Uludağ'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Karaoğlan'ı ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Dumandan etkilenen Uludağ tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Karaoğlan'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.

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