GÜNCELLEME - İzmir'de bir avukat tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde avukat Abdullah Emrah Koyuncu, tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Erzene Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde Koyuncu ile S.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında arbede yaşandı. Bu sırada S.A, Koyuncu'yu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Koyuncu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Koyuncu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Darp sonucu yaralanan şüpheli S.A'nın Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü belirlendi.

Gözetim altında tutulan şüphelinin tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan, S.A'nın ilk ifadesinde, Koyuncu ile kız meselesi nedeniyle kavga ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi.



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