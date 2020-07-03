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GÜNCELLEME- İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İZMİR HABERLERİ  | 03.07.2020 02:15 | Son Güncelleme

SOĞUTMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda kontrol altına alınan yangındaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çatalca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye arazöz ve dozer gönderildi.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale edildi.

Çevre illerden ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arazözler de bölgeye sevk edildi.

Yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 4,5 hektarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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