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GÜNCELLEME - İzmir'de FETÖ'nün sözde mahrem imamlarına operasyon

İZMİR HABERLERİ  | 05.06.2020 10:32 | Son Güncelleme

Hücre evlerinde yakalanan 31 şüpheli arasında FETÖ'nün sözde "Gediz büyük bölge hadimi", "Buca il hususi sorumlusu", "Hatay ili sahil eyaleti imamı", "İzmir Büyükşehir üniversite mesulü", "Buca bölgesi eyalet talebe mesulü", "Buca eyalet üniversite mesulü", "Bornova il üniversite mesulü", "İstanbul ilinde büyük bölgeci", "Hatay ili sahil eyaleti talebe mesulü" de bulunuyor - Örgüt mensuplarının cep telefonu ve tablet bilgisayarlarına gizli haberleşme ve veri aktarımı için özel program yüklendiği tespit edildi - Adreslerdeki aramada cezaevinde bulunan veya firari örgüt mensuplarına verilmek üzere 203 bin 950 lira, 3 bin 380 avro ve 68 bin 350 dolar ele geçirildi DETAYLAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda aralarında örgütün sözde mahrem imamlarının da bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabaha karşı kent genelinde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon düzenledi.

Polisin 27 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında mahrem yapıda görev aldıkları ve örgütsel faaliyetlere devam ettikleri belirlenen, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı olan 31 şüpheli gözaltına alındı.

Hücre evlerindeki aramalarda cezaevinde bulunan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgüte müzahir kişilerden toplanmış, poşetlenmiş şekilde 203 bin 950 lira, 3 bin 380 avro, 68 bin 350 dolar, ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımı için özel program yüklenmiş 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Yakalananlar arasında mahrem yapıda görev aldıkları ve örgütsel faaliyetleri sürdürdükleri tespit edilen FETÖ'nün sözde "Gediz büyük bölge hadimi", "Buca il hususi sorumlusu", "Hatay ili sahil eyaleti imamı", "İzmir Büyükşehir üniversite mesulü", "Buca bölgesi eyalet talebe mesulü", "Buca eyalet üniversite mesulü", "Bornova il üniversite mesulü", "İstanbul ilinde büyük bölgeci" ve "Hatay ili sahil eyaleti talebe mesulü"nün de olduğu öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gültekin Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
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