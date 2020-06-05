GÜNCELLEME - İzmir'de FETÖ'nün sözde mahrem imamlarına operasyon

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine düzenlenen operasyonda aralarında örgütün sözde mahrem imamlarının da bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabaha karşı kent genelinde FETÖ'nün hücre evlerine operasyon düzenledi.

Polisin 27 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda aralarında mahrem yapıda görev aldıkları ve örgütsel faaliyetlere devam ettikleri belirlenen, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı olan 31 şüpheli gözaltına alındı.

Hücre evlerindeki aramalarda cezaevinde bulunan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgüte müzahir kişilerden toplanmış, poşetlenmiş şekilde 203 bin 950 lira, 3 bin 380 avro, 68 bin 350 dolar, ziynet eşyası, gizli haberleşme ve veri aktarımı için özel program yüklenmiş 54 tablet bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.