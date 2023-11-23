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İzmir'de FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen kişi yakalandı

23.11.2023 08:16 | Son Güncelleme:
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İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda, örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen, kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmen yardımcısı Mehmet Kamış yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda MİT Başkanlığı ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aranan firari sanık Mehmet Kamış'ın yakalanması için Çeşme'de operasyon düzenledi.

Kapatılan Zaman gazetesinde bir dönem genel yayın yönetmen yardımcılığı yapan ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirtilen Kamış, ilçede yakalandı.

Mehmet Kamış, İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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