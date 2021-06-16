GÜNCELLEME - İzmir'de haciz işlemi sırasında avukatı silahla tehdit eden şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'de haciz işlemi sırasında alacaklının avukatını darbederek silahla tehdit eden zanlı tutuklandı.

Bayraklı ilçesinde dün haciz işlemi sırasında alacaklının avukatına tekme attığı ve tabancayla tehdit ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı H.A.A, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde olay anında sinirlerine hakim olamadığını söylediği, silahı çıkardığını hatırlamadığını savunduğu öğrenildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı, 3 mağdura yönelik "Görevi yaptırmamak için direnme, silahlı tehdit, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla tutuklandı.

- Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada şüpheli H.A.A. hakkında soruşturma başlatıldığı ve "adam öldürmeye teşebbüs", "görevli memura mukavemet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı aktarılmıştı.



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