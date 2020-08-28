YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. GÜNCELLEME - İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu

GÜNCELLEME - İzmir'de kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu

İZMİR HABERLERİ  | 28.08.2020 16:13 | Son Güncelleme

2 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun toprağa gömülü cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında çalışma başlattı.

Çalışma sonucu toprağa gömülü kız çocuğu cesedi bulundu. Cenazenin, C.D'ye (16) ait olduğu belirlendi.

C.D'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis, olayla ilgili S.Ö. (22) ve T.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu Adım atacak yer yok! Gündüz plajlar, akşam sokaklar doldu
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Adana'da silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Başkan Yavaş İnci Anne’nin çağrısına kulak verdi
Başkan Yavaş İnci Anne’nin çağrısına kulak verdi

İzmir Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:30
Öğle
13:18
İkindi
16:58
Akşam
19:55
Yatsı
21:16

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Duru Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Ilıca Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Sinem Eczanesi
Bayrakli
Yaşaroğlu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
Genç şarkıcı Serra Arres’ten akustik müjdesi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
Konak’ın sokaklarına 7 ayda 3 bin 800 ton asfalt
Çiğli’de bayram öncesi vatandaşa tüp ve gıda desteği
Çiğli’de bayram öncesi vatandaşa tüp ve gıda desteği
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.