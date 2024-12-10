İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kocakapı Mahallesi 1039 Sokak'taki berber dükkanını işleten Mert Can Ş. (33), birlikte yaşadığı kadının oğlu O.A. (23) tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Vücuduna 3 kurşun isabet eden Mert Can Ş. yaralanırken şüpheli kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mert Can Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, şüpheli O.A'yı Bornova ilçesinde suç aletiyle yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.