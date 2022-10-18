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GÜNCELLEME - İzmir'de tekneden denize düşen balıkçının cesedi bulundu

18.10.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CESEDİN BULUNMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında ağ atmak isterken tekneden düştüğü denizde kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı.

Gülbahçe Mahallesi'nde tekneyle açıldıktan sonra denize düşen Hilmi Çakı'yı arama çalışmalarına katılan dalgıç ve deniz polisi ekipleri, erkek cesedi buldu.

Cesedin Çakı'ya ait olduğu belirlendi.

Çakı'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

- Olay

Gülbahçe Mahallesi'nde Mustafa Bulut ile balık avına çıkan Hilmi Çakı, dün ağ atmak isterken denize düşmüş, arkadaşını kurtarmak için denize atlayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzmekte zorlanan Mustafa Bulut ise çevredeki diğer balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

Kaybolan Hilmi Çakı için Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve bot ekipleriyle deniz polisi ve dalgıç ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmıştı.

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