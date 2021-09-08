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GÜNCELLEME - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

08.09.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Dereköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevresinde yerleşim yeri bulunmayan ancak ormanlık arazinin girişinde başlayan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

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