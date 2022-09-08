GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta 2 aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Andırın ilçesine bağlı kırsal Köklü Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Ayşe D, İbrahim ve Şerife K. olay yerinde yaşamını yitirdi, Ahmet Alperen, (7), Fatmanur Nisa (17) ve Mehmet Murat K. (14) yaralandı.

Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatma Nisa K. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne, Fatma Nur ve Mehmet Murat K. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

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