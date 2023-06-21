YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Kapıkule'de bir tırda yapılan aramada canlı 28 piton yavrusu ele geçirildi

Kapıkule'de bir tırda yapılan aramada canlı 28 piton yavrusu ele geçirildi

21.06.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücü, ifadesinde, pitonları beslemek için Almanya'daki fuardan aldığını söyledi. BİLGİLER GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Kapıkule'de bir tırda yapılan aramada canlı 28 piton yavrusu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada, canlı 28 piton yavrusu ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'na Almanya’dan gelen bir tır, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından standart depo kontrol noktasında ekiplerin şüphesi üzerine, detaylı incelemeye alındı.

Araç incelenirken sürücünün tedirgin halleri ekiplerin dikkatini çekti.

Aracın çekici kısmındaki bez çanta açıldığında, ince kadın çoraplarına konulmuş, uyuşturulmuş halde canlı 28 piton yavrusu bulundu. Dört pitonun ise öldüğü tespit edildi.

Sürücü İ.K. ve tırda yolcu olarak bulunan F.Ç. gözaltına alındı.

Yılanlar, veteriner kontrolünde el konulmasının ardından Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücünün, sorgusunda piton yavrularını Almanya'daki bir fuardan, beslemek için aldığını söylediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapıkule'de tırda yapılan aramada 28 piton yılanı yakalandıKapıkule'de tırda yapılan aramada 28 piton yılanı yakalandı
İzmir'de sahte vücut geliştirme ilacı operasyonunda 2 gözaltıİzmir'de sahte vücut geliştirme ilacı operasyonunda 2 gözaltı
Van’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyorVan’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyor
Anahtar Kelimeler:
piton kapıkule

Edirne Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:32
Öğle
13:20
İkindi
17:22
Akşam
20:59
Yatsı
22:53

Edirne Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Çarşamba

Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Sifa eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Güven eczanesi
Merkez
Tekin eczanesi
Merkez
Saygin eczanesi
Enez
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Cep telefonunu şarj etmek istedi! Kabusu yaşadı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.