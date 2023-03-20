Kar ve tipi nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

İki kent arasındaki kara yolunun Kop Dağı Geçidi mevkisinde kar ve tipi etkili oldu.

Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermiyor.

Bayburt'tan Aşkale ilçesine giderken yolda mahsur kalan Ömer Faruk Işık, AA muhabirine, araçlarının çekiciye yüklendiğini belirterek, "Bu saatlerde yoğun bir kar yağışı var. Aynı zamanda hava çok soğuk ve yol şartları da zor. Karayolları ekipleri ve diğer vatandaşların desteğiyle buradan kurtulmaya çalışıyoruz." dedi.

Kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

