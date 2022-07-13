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  4. GÜNCELLEME - Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

GÜNCELLEME - Karabük'te kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

13.07.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kardeşler arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Emek Mahallesi'nde M.Ç. ile ağabeyi R.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ç, bıçakla R.Ç'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu kardeş

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