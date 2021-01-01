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GÜNCELLEME - Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu bir kişi öldü

MALATYA HABERLERİ  | 01.01.2021 11:09 | Son Güncelleme

Kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişi kendi imkanlarıyla karaya çıktı - Batan tekne itfaiye ekiplerince sudan çıkarıldı KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN BULUNMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Karakaya Baraj Gölü'nde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Baraj gölüne açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, Battalgazi Feribot İskelesi civarında kıyıya yaklaşık 20 metre mesafede alabora oldu.

Teknedeki bir kişi kayboldu, diğerleri kendi imkanlarıyla karaya çıktı.

Yardım istenmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 dalgıç bölgede arama yaptı ancak kayıp kişiye ulaşamadı.

Hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle gece durdurulan arama çalışmaları havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, kayıp Mehmet Hanifi Özinal'ı (40) aramak için çalışma yaptı.

Dalgıçlar yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından Özinal'ın cansız bedenini kıyıya 20 metre uzaklıkta ve 7 metre derinlikte buldu.

Özinal'ın cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Alabora olan tekne ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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