GÜNCELLEME - Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Karaman merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 17 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye getirildi.

Şüphelilerden biri, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 16 zanlıdan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12'si tutuklandı.

Karaman, Adana ve Mersin'de, uyuşturucu sattığı iddia edilen şebekeye yönelik dün 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz