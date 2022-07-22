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GÜNCELLEME - Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

22.07.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk öldü.

Harun A. (32) idaresindeki 70 FZ 595 plakalı otomobil, Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Selim Kalaycı'ya (15) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan Kalaycı ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalaycı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü Harun A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından Yavuz Selim Kalaycı'nın (15) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Ahmet Yesevi Camisi'ne getirilen Kalaycı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya da katıldı.

Karaman'da trafik kazasında yaşamını yitiren çocuk toprağa verildi

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