GÜNCELLEME - Karaman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı çocuk öldü.

Harun A. (32) idaresindeki 70 FZ 595 plakalı otomobil, Kırbağ Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Yavuz Selim Kalaycı'ya (15) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan Kalaycı ağır yaralandı. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kalaycı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi otopsi için hastane morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü Harun A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından Yavuz Selim Kalaycı'nın (15) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Ahmet Yesevi Camisi'ne getirilen Kalaycı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya da katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz