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GÜNCELLEME - Karaman'da yıldırım isabet etmesi sonucu ölen gencin cenazesi defnedildi

07.10.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ VE RÖPORTAJ EKLENDİ

Karaman'da yıldırımın isabet ettiği 2 kişiden biri hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kızık köyünde koyun otlatan Mehmet Boz (24) ile yanındaki Ömer Baş (22) yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar, 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi.

Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Boz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baş ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yakınları tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Boz'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Oğlu yaralanan Ali Rıza Baş, AA muhabirine, sabah köyden ekin ekmek için tarlaya gittiklerini söyledi.

Ekin ektikleri tarlanın yanındaki çekirdek tarlasında hayatını kaybeden Mehmet Boz'un koyun otlattığını anlatan Baş, şunları kaydetti:

"Mehmet'e selam verdik tarlamızsa geçtik. O sırada hafif yağmur yağmaya başladı. Oğlum Ömer'de çadır istemek için telefonla konuşarak Mehmet'in yanına gitti. O sırada bir gürültü oldu. Mehmet ve oğlumla aramızda 200 metre vardı. 'Ne oluyor?' diye baktığımda oğlumu çırpınırken gördüm. Yanımdaki yeğenime "Ömer'in üzerine yıldırım isabet etti" diye bağırdım. Hemen yanlarına vardık. İkisi de yerde yatıyordu. Kaldırmaya çalıştık. Mehmet hareketsizdi. Ambulans çağırdık, hastaneye götürüldüler."

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Karaman yıldırım çarpması

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