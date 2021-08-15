GÜNCELLEME - Kars'ta selin vurduğu köyde hasar tespit çalışması yeniden başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün meydana gelen selde hasar gören İnkaya köyünde, hasar tespit çalışması devam ediyor.

İlçeye bağlı İnkaya köyünde dün öğleden sonra sağanağın sele dönüşmesi sonucu, araç ve hayvanlar suda sürüklendi, bazı evlerde su baskınları yaşandı. Sel nedeniyle köyde bulunan araçlarda hasar oluşurken çok sayıda hayvan telef oldu.

Köye sevk edilen AFAD, jandarma, JAK, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, dün hasar tespit çalışması başlattı.

İnkaya köyünde dün yapılan hasar tespit çalışmasındaki ilk belirlemelere göre 40 ev ve 6 araç hasar gördü. Dün gece çalışmalara ara veren ekipler, sabah saatlerinde yeniden hasar tespiti için köyde incelemelerde bulundu.

Sel bölgesine sevk edilen İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekipleri, kanal ve evlerdeki suyu tahliye etme çalışmasına devam ediyor.

AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, tüm ekiplerin seferber edildiğini ve sabahın erken saatinde çalışmalara başladıklarını bildirdi.

- Vatandaşların hasarları tespit edildi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölgesi sorumlusu Adem Ertaş ile Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök de İnkaya köyüne giderek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Ertaş, AA muhabirine, sel felaketinin Türkiye'nin bir çok ilinde etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnkaya köyünde büyük bir maddi kayıp var, çok şükür can kaybımız yok, bizi teselli eden can kaybının olmaması. Çiftçilerimizin dere yatağında yapmış olduğu ev ve ahırlar ile aynı zamanda hayvanlar için hazırlanan kışlık saman ve ot dolayısıyla büyük bir kayıp var. Bu maddi kayıp 40 hanemizi etkiledi, 2 traktör kullanılamaz hale geldi, 5 büyükbaş ve bir küçükbaş hayvan telef oldu. Çiftçilerimize nasıl yardımcı olabiliriz, diye bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporlarımızı Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanımız Şemsi Bayraktar'a ileteceğiz." diye konuştu.

Gök ise, selin yaşandığı andan itibaren devletin, köylüsünün yanında olduğunu dile getirerek, meydana gelen hasarın kayıt altına alındığını dile getirdi.

