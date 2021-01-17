GÜNCELLEME - Kartepe'de dağlık bölgede kaybolan doktoru arama çalışmalarına ara verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde dağlık bölgede kaybolan doktorun bulunması için sürdürülen çalışmalara ara verildi.

Kartepe'ye 13 Ocak'ta aracıyla giden ve kendisinden bir daha haber alınamayan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Uğur Tolun'u (51) bulmak için jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerince sabah saatlerinde yeniden başlatılan arama çalışmaları, bugün için sona erdi.

Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama faaliyeti, bugün, daha önce çalışma yapılmayan, yer yer 80 santimetreyi aşan karlı bölgede yoğunlaştırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, Tolun'un son görüldüğü yerle ilgili teknik çalışma yaptı.

Bölgedeki aramalara 70 araçla 218 personel katıldı. Ayrıca dağcılar da hava şartlarının uygun olması durumunda uçurumlarda arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye geldi.

Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi.

Kayıp doktoru arama çalışmalarına sabah devam edileceği öğrenildi.

Başiskele ilçesindeki özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Uğur Tolun, 13 Ocak'ta aracıyla Kartepe'ye gitmişti.

En son Maşukiye'de görülen Tolun'dan bir daha haber alınamaması üzerine yapılan ihbarla arama çalışması başlatılmıştı.

