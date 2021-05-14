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GÜNCELLEME - Kastamonu'da evinde yangın çıkan engelli kişi hayatını kaybetti

14.05.2021 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köy sakinlerinden Kemal Ünver: - "Evin penceresi var. Camın olduğu yere gelmiş 'beni kurtarın' diye bağırmış. Çocuklar duymuş gitmişler. 'At kendini aşağı' diye bağırmışlar ama atlayamamış. O sıra tüp patlamış ve hayatını kaybetmiş" KÖYLÜLERLE YAPILAN RÖPORTAJ VE DETAYLAR EKLENDİ

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Dağbelören köyü Demirci Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hamdi Demir'e (70) ait evde yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangına, Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi.

Yangında, engelli olduğu öğrenilen Demir hayatını kaybetti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev ile Demir'e ait köy odası ve iki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine geldiğinde kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenen ve sinir krizi geçiren Hamide Ünver'e, sağlık ekipleri müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın köye giderek incelemede bulundu.

Köy sakinlerinden Kemal Ünver, AA muhabirine, yangının bir anda büyüdüğünü belirterek, "Evin penceresi var. Camın olduğu yere gelmiş 'beni kurtarın' diye bağırmış. Çocuklar duymuş gitmişler. 'At kendini aşağı' diye bağırmışlar ama atlayamamış. O sıra tüp patlamış ve hayatını kaybetmiş." dedi.

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