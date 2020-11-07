GÜNCELLEME - Kastamonu'da köyde yangın

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkeze bağlı 14 hanenin bulunduğu Tepeharman köyünde çıkan yangın, 10 ev ile bir camiye sıçradı.

Yangına çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekibi müdahale etti.

Ekipler, evlerin büyük ölçüde zarar gördüğü yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, köye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Çakır AA muhabirine yangının akşam 22.30 sıralarında çıktığını söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıktığının tespit edildiğini belirten Çakır, "Kısa sürede yangın diğer evlere sıçradı orman ve itfaiye gibi söndürme ekipmanlarımız, buraya intikal edene kadar maalesef 10 ev ve caminin çatısına sıçradı. Şu an itibariyle 10 evimiz tamamen yandı. Camimizin çatısı yandı." dedi.

En büyük tesellilerinin can kaybının olmaması olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Yanan evlerden 5 tanesi boştu. 5 tanesinde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. İkamet eden vatandaşlarımızı ilk etapta akrabalarının yanlarına yerleştirdik. Şu an herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Yarın sabah itibariyle hem hayvanları hem de kendilerine yeni konutlar yapana kadar kullanacakları uygun alanları planladık. Kullanılmayan kamu binalarını tahsis ettik. Okulumuzu ve camimizi de belli bir süre tahsis edeceğiz. Devlet olarak vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız."

Çakır, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

