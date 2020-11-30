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GÜNCELLEME - Kastamonu'da orman yangını

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.11.2020 21:43 | Son Güncelleme

Araç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı RÖPORTAJ EKLENDİ

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Kavak köyü Harmanyeri mevkisinde, çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına, Kastamonu ve Araç belediyelerinin itfaiye ekipleriyle Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve çevre köylerden vatandaşlar müdahale ediyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Çavuş köyü muhtarı Halim Küçükçavuş, köylerinin, yangının çıktığı Kavak köyünün yakınlarında bulunduğunu söyledi.

İlçeden gelirken yangından haberdar olduğunu vurgulayan Küçükçavuş, "Hemen itfaiyeye haber verdim. Onlar da sağ olsun hemen müdahale ettiler. Tabii ki bizler de köylüler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda yangının üst tarafını kontrol altına aldık. Yalnız aşağı taraftan yangın köye yaklaşıyor." dedi.

Bölgeye arazözlerin gönderildiğini ifade eden Küçükçavuş, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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