GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobilde 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi

Kastamonu'da durdurulan bir araçta 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Araçtaki aramada, 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler tarafından otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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