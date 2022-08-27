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GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobilde 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi

27.08.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kastamonu'da durdurulan bir araçta 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Araçtaki aramada, 1076 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler tarafından otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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