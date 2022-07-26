GÜNCELLEME - Kayseri'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, sucuk imalatı yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının başlamasının ardından işçiler fabrikadan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.



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