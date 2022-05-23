YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. GÜNCELLEME - Kayseri'de halı saha maçı sonrasındaki kavgada yaralanan kişi öldü

GÜNCELLEME - Kayseri'de halı saha maçı sonrasındaki kavgada yaralanan kişi öldü

23.05.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de halı saha maçı sonrasında çıkan kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yalova Sokak'ta çıkan kavgada, O.Ç. tarafından av tüfeğiyle ağır yaralandığı iddia edilen E.K, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan O.Ç. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aletiyle yakalandı, kardeşi F.Ç. de gözaltına alındı.

F.Ç. ile O.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

O.Ç. tutuklandı, F.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde dün bir halı sahadaki maçın ardından E.K. ile O.Ç. tartışmıştı. Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak'ta karşılan ikili arasında kavgaya dönüşen olayda O.Ç'nin av tüfeğiyle E.K'yi yaraladığı iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyorYabancı öğrenciler davet edildikleri evlerde iftar sofrasında aile sıcaklığını yaşıyor
Bursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardındanBursaspor-NasaDoge Menemenspor maçının ardından
Sivasspor-Kayserispor maçının ardındanSivasspor-Kayserispor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Kayseri

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:29
Sabah
05:13
Öğle
12:40
İkindi
16:33
Akşam
19:57
Yatsı
21:33
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

1 milyon dolarlık penisinin ''Bir de o halini görün!'' dedi

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Sır dolu ölüm! Kadın kılığındaki dolandırıcının hedefi oldu

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

Şimdi servet kazanıyor! “Göğüs ameliyatını annem ödedi”

Şimdi servet kazanıyor! “Göğüs ameliyatını annem ödedi”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.