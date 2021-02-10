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GÜNCELLEME - Kayseri'de hırsızlık yapan kayınbirader ile eniştesi suçüstü yakalandı

10.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kiraladıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan kayınbirader ile eniştesi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinin Gömeç ve Barsama mahallelerindeki ikametlerden çapa motoru ve demir kesme makinesi gibi malzemelerin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma tarafından yapılan incelemelerde, kiraladıkları araçlarla hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin M.Ö. ve eniştesi Ü.B. olduğu tespit edildi.

Gömeç Mahallesi'ndeki ikametten hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakalanan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip, adliyeye sevk edilen M.Ö. ve Ü.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin yakalanmasıyla Gömeç, Barsama ve Gesi mahallelerindeki faili meçhul 6 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

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