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GÜNCELLEME - Kayseri'de otomobildeki silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

05.09.2022 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde, H.K'nin (25) otomobilinde öldürülmesiyle ilgili cinayet zanlısının 3 akrabası gözaltına alındı.

Olaydan sonra teslim olan B.B. ile 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

B.B, gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusu üzerine, "Pişmanım, ancak bu olayı isteyerek değil, tahrik üzerine yaptım." dedi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi

Öte yandan H.K'nin, 17 Ağustos'ta B.B'nin oğlunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan H.K'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Melikgazi ilçesinde dün gerçekleşen saldırıda, B.B. otomobiliyle, Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde, husumetlisi H.K'nin otomobilinin önünü kesmişti. Araçtan inen B.B'nin uzun namlulu silahla ateş ettiği H.K. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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