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GÜNCELLEME - Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ HABERLERİ  | 11.10.2020 21:20 | Son Güncelleme

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasındaki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Sazlığın Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi Yayla Gölü mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin balçık olmasından dolayı yangının çıktığı alana ulaşmakta güçlük yaşadı.

Kontrol altına alınan alevler, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.

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