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GÜNCELLEME - Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı

12.01.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheli yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, 119 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 belgesiz kurusıkı tabanca, silahlara ait fişekler ile çok miktarda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.

Öte yandan, yasaklı ırka ait 8 köpek, muhafaza altına alınarak belediye hayvan barınağına teslim edildi. Her bir köpek için sahibine 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

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