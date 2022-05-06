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GÜNCELLEME - Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

06.05.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayın ardından yakalanan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Yedigöz köyünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.E. av tüfeğiyle açtığı ateşle H.T, M.T. ve E.T'yi yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ve polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayın ardından kaçan ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.E, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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