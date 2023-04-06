YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

06.04.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız çocuğu, su kuyusunda ölü bulundu.

Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki kız çocuğu su kuyusunda ölü bulundu

Önceki gün öğle saatlerinde Okçular Mahallesi Selvili Medrese Sokak'taki evinden okula gitmek için ayrılan Gina Mercimek, okul çıkışında eve dönmemesi üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, ailesiyle aynı sokakta oturan şüpheli H.B'ye ait 2 katlı bir evin avlusundaki su kuyusunda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kuyudaki suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Suyun kuyudan çekilmesinin ardından kız çocuğunun cesedi, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı.

Mercimek'in boynuna briket bağlandığı öğrenildi.

Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli H.B'yi Ekrem Çetin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı.

Öte yandan, olayı duyan ve şüpheli H.B'ye tepki göstermek isteyen bir grup, Beşevler Polis Merkezi Amirliği’ne geldi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şüpheliye tepki gösteren vatandaşları sakinleştirdi.

Kalabalık daha sonra dağıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden etkilenen Kilis'te öğrenciler dersbaşı yaptıDepremden etkilenen Kilis'te öğrenciler dersbaşı yaptı
İzmir'de kamyonla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldüİzmir'de kamyonla tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheliden 31'i adliyedeSamsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheliden 31'i adliyede
Anahtar Kelimeler:
Kilis kuyu ölü

Kilis Namaz Vakitleri 6 Nisan Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:04
Öğle
12:39
İkindi
16:14
Akşam
19:04
Yatsı
20:21

Kilis Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Perşembe

Ömür eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

"Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..." Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahminine gündem olan yanıt

"Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun..." Astrolog Rezzan Kiraz'ın tahminine gündem olan yanıt

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.