YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırıkkale
  4. GÜNCELLEME - Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

GÜNCELLEME - Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

19.01.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI BİLGİLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 15 kişi yaralandı.

M.A. (24) idaresindeki işçi taşıyan 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile serviste bulunan Yasin Filiz (29), İbrahim Akçay (60), Yusuf Keskin (29), Hasan Taplaktepe (42) Burak Bütün (32), Mehmet Bozkoyun (45), Bağdur Tuncel (29), Hüseyin İşbilen (37), Yiğit Sorkun (23), Tülay Özder (43), Ali Biçer (25), Yaşar Koç (27), Yunus Emre Bulut (25) ve Malik Özen (48) yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Taplaktepe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Kırıkkale'de bir kişi, silah temizlediği sırada kendisini ve dini nikahlı eşini yaraladıKırıkkale'de bir kişi, silah temizlediği sırada kendisini ve dini nikahlı eşini yaraladı
Anahtar Kelimeler:
İşçi Kırıkkale

Kırıkkale Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
07:57
Öğle
13:02
İkindi
15:34
Akşam
17:56
Yatsı
19:19
Kırıkkale ECZANELER
Kırıkkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.