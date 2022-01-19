GÜNCELLEME - Kırıkkale'de servis midibüsünün devrildiği kazada 15 işçi yaralandı

Kırıkkale'de servis midibüsünün devrilmesi sonucu biri ağır 15 kişi yaralandı.

M.A. (24) idaresindeki işçi taşıyan 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ile serviste bulunan Yasin Filiz (29), İbrahim Akçay (60), Yusuf Keskin (29), Hasan Taplaktepe (42) Burak Bütün (32), Mehmet Bozkoyun (45), Bağdur Tuncel (29), Hüseyin İşbilen (37), Yiğit Sorkun (23), Tülay Özder (43), Ali Biçer (25), Yaşar Koç (27), Yunus Emre Bulut (25) ve Malik Özen (48) yaralandı.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Taplaktepe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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