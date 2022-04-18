GÜNCELLEME - Kırklareli'nde İstanbul'a su sağlayan Kazandere Barajı taştı

Kıyıköy beldesine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki baraj, tam doluluk nedeniyle dolu savaktan kontrolsüz olarak dere yatağına akmaya başladı.

Dere yatağından taşan sular tarım alanlarına yayıldı. Limana ulaşan taşkın nedeniyle Balıkçı Barınağı yolu ulaşıma kapandı, limandaki çok sayıda tekne yan yattı, bazı iş yerleri zarar gördü.

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Kıyıköy Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin bölgeye gelerek incelemede bulundu.

Balıkçı Erdinç Abay, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Teknem burada bağlıydı ipleri kestim tekneyi kurtarmak için. Keserek açtım tekneyi buradan. İlk geldiğinde çok sert geldi, yoğundu." dedi.

Abay, iş makinası üzerinde Kıyıköy'e geçebildiklerini, çok korktuklarını dile getirdi.

- Tarım alanları etkilendi

Kırklareli Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, dün başlayan yağışla İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ Kazandere ve Papuçdere barajlarında dolu savakların açıldığı belirtildi.

Bu nedenle dere yataklarında debinin yükseldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dere yataklarında su seviyesi yükselmiş tarım arazileri ve balıkçı barınağı sular altında kalmıştır. Balıkçı tekneleri ile bazı iş yerleri zarar görmüş ve bazı tarımsal alanlar etkilenmiştir.

Yapılan araştırmada İSKİ’ye ait barajların teknik olarak düzgün işletilmemesinden kaynaklı sıkıntı yaşandığı, kontrollü dip savak salımlarının yapılmadığı görülmüştür. 18 Nisan 2022'de ivedilikle duruma müdahale edilmiştir. Riskli alan can kaybı veya yaralanma olmadan boşaltılmış olup kontrol altında tutulmaktadır."

