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GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı

19.02.2021 21:13 | Son Güncelleme:
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ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve çevre illerdeki evlerde kapı dilini düşürmek suretiyle girilen evlerde yaşanan hırsızlıklara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 18 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 2'si ev hapsi, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince yaklaşık 5 aydır takip edilen "haymatlos" ismiyle bilinen şüphelilerin, Kocaeli ve çevre illerdeki 30'a yakın evden para ve ziynet eşyası çaldığı belirlendi.

Yaklaşık 500 bin lira değerinde para ve ziynet eşyasını çaldığı tespit edilen şüphelilerin suç kayıtlarının da olduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, işlemlerin ardından sahiplerine teslim etti.

Bu arada, şüphelilerin kapı dilini düşürerek evlere girmesi bir apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı. Ayrıca daha önce düzenlenen operasyonda da şüpheli bir kadının evinde "hurç" içine saklandığı polis kamerasında yer aldı.

Öte yandan, söz konusu hırsızlıklarla ilgili daha önce gözaltına alınan 11 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Şubat'ta Kocaeli ve çevre illerdeki evlerden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatmış, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Çorum ve Kastamonu'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı.

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