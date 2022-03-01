GÜNCELLEME - Kocaeli'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araç yedek parçalarının bulunduğu iş yerinde çıkan ve çevredeki işletmelere de sıçrayan yangın söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Fırat Sokak’ta araç yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede işletmeyi saran alevler, çevredeki iş yerlerine de sıçradı.

Gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü.

Bölgeye sevk edilen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 6 iş yeri ile bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

