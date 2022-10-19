YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

19.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI EKLENDİ

GÜNCELLEME - Kocaeli'de eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Eşi Beyza S. (23) ve kayınpederi Şahin Kılıç'ın (54) katil zanlısı Ö.S'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Kocaeli Emniyetinden açıklama

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı yerel basın yayın organlarında olayın, "Beyza S'nin polis merkezine şikayetçi olarak başvurularının dönüşünde meydana geldiği" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Elim olayın meydana geldiği gün olan 18 Ekim ve 2022 yılı içerisinde maktullerin hiçbir emniyet birimimize müracaatları bulunmamaktadır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce söz konusu olayla ilgili gerekli adli işlemlerin titizlikle devam ettirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Ö.S, dün boşanma aşamasında olduğu eşi Beyza S. ile konuşmak için Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bir apartmanda oturan kayınpederinin evine gitmiş, apartmanın girişinde Ö.S. ile eşi Beyza S. ve kayınpederi Şahin Kılıç arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sonucu Ö.S. tabancayla eşine ve kayınpederine ateş etmiş, baba ve kızı olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kocaeli'de eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren şüpheli adliyede

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli'de eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren şüpheli adliyedeKocaeli'de eşini ve kayınpederini tabancayla öldüren şüpheli adliyede
Kahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulunduKahramanmaraş'ta karı koca evlerinde ölü bulundu
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Anahtar Kelimeler:
cinayet Başiskele

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Ekim Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:50
İkindi
15:51
Akşam
18:22
Yatsı
19:41
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lüks bir randevu için uçak kiraladı! Pervanesi kafasını kopardı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

Hızlı hareket etmeye hazır olun!

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

İki rahmi olan kadın doğumda şaşırttı! İkiz bebekleri çok farklı

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.