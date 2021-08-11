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GÜNCELLEME - Kocaeli'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayına ilişkin yasal işlem başlatıldı

11.08.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAŞHEKİMİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valiliği, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik şiddet eylemiyle ilgili yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün saat 22.30 civarında Gebze Fatih Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olayıyla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımıza büyük özveriyle sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırı ve şiddeti kınıyor, Valilik olarak yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz. Kendilerine ve kurum yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

- "Çalışanlar ile hasta ve yakınları olumsuz etkilendi"

Hastanenin başhekimi İlyas Sarıdan, AA muhabirine, acil servise gelen, sarhoş olduğunu değerlendirdikleri kişinin, muayene sonrası gerekli tedavileri için müşahede alanına yönlendirildiğini, bu sırada çalışanlara sözlü hakaretlerde bulunup, yumruk ve tekmeyle etrafa zarar verdiğini aktardı.

Daha önce de benzer olaylarla karşılaştıklarını ancak bu sefer olayın fiziki boyuta ulaştığını vurgulayan Sarıdan, şunları kaydetti:

"Hastalarımızın tedavi alanında olması nedeniyle hem çalışanlarımızın moral motivasyonları bozulmuş, hem de tedavi almakta olan hastalarımız ile yanlarındaki hasta yakınları bu olaydan olumsuz etkilenmişlerdir. Olay, acil servisin yoğun olduğu bir saatte meydana geldi ama serviste hizmet aksamadan verilmeye devam etmiştir. Konuyla ilgili yasal başvurular yapılmış ve işlemler başlatılmıştır."

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