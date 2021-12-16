GÜNCELLEME - Kocaeli'de terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında dün terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu Ç.E.H'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen kadın şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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