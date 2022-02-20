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GÜNCELLEME - Kocaeli'de toprak altında kalan işçi öldü

20.02.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında kalarak ağır yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi.

Şirinyalı Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi üzerindeki altyapı çalışmasında çalışan Mehmet Y. (38), kayan toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altından çıkarılan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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