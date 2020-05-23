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GÜNCELLEME - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.05.2020 22:53 | Son Güncelleme

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KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan kamyonda 42 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şüpheli bir kamyon durduruldu.

Araçta dedektör köpek kullanılarak yapılan aramada 42 kilogram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan E.Ç. ve E.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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