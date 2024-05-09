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Köln-Gazipaşa seferini yapan uçak, lastiğinin patlaması nedeniyle pistte kaldı

AA AA
09.05.2024 14:54
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Airlines'e ait Almanya Köln-Antalya Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın piste inişinin ardından lastiğinin patladığını ve pistte kalan uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Köln-Gazipaşa seferini yapan uçak, lastiğinin patlaması nedeniyle pistte kaldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın bugün saat 11.00 civarında gerçekleştiği belirtildi.

Corendon Airlines'e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın piste inişini müteakip lastiğinin patladığı ve ön dikmesinin hasar aldığı bilgisi verilen açıklamada, "Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir, ilk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert (yönlendirme) ettirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, teknik ekibin incelemesinin ardından uçağın pistten çekilme işleminin yapılacağı kaydedildi.

UÇAK ÇEKİLİNCE NORMAL UÇUŞLAR BAŞLAYACAK

Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolcuların pasaport kontrollerinin ardından havalimanından çıkışlarının gerçekleştirildiğini söyledi.

Uçağın pistte bulunmasını nedeniyle hava trafiğinin geçici olarak kapatıldığını dile getiren Altun, "Bugün için 12 uçuşumuz var, 7 iç, 5 dış hat olmak üzere, ancak bunları gerçekleştiremeyeceğiz, Antalya'ya aktarım yaptık. Uçağın pistten çekilmesine yönelik çalışmalar saat 22.00'ye kadar sürecek. Uçağın pistten çekilmesi gerekiyor." dedi.

Altun, uçağın pistten çekilmesine ilişkin Bakanlıktan ve Antalya'dan teknik ekiplerin çalışma yürüteceğini bildirdi.

Uçak çekildikten sonra normal uçuşların devam edeceğini vurgulayan Altun, "Pistte hiçbir sıkıntı yok, pistimiz tahribat görmedi. Uçakta da sadece jant ve lastiğinde tahribat var." diye konuştu.

Bazı sosyal medyada ve haber kanallarında uçağın yandığı, yaralıların olduğu yönünde asılsız bilgiler yer aldığını ifade eden Altun, bu tür bilgilere itibar edilmemesini istedi. Altun, hiçbir yolcunun yaralanmadığını, acil müdahale gerektirecek bir durumun yaşanmadığını sözlerine ekledi.

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