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(Güncelleme) Konya SMMMO Başkanı Erdal: “Muhasebe Haftasını buruk kutluyoruz”

KONYA HABERLERİ  | 01.03.2020 13:45 | Son Güncelleme

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, Muhasebe Haftası’nı buruk kutladıklarını söyledi.Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, 1-7 Mart Muhasebe Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

(Güncelleme) Konya SMMMO Başkanı Erdal: “Muhasebe Haftasını buruk kutluyoruz”

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, Muhasebe Haftası’nı buruk kutladıklarını söyledi.
Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, 1-7 Mart Muhasebe Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Erdal yayımladığı mesajında, İdlib’de Türk askerlerine yapılan hain saldırıdan dolayı Muhasebe Haftası’nı buruk şekilde geçirdiklerini belirterek, “Öncelikle Muhasebe Haftamızda askerlerimize yapılan hain saldırı nedeniyle üzüntü içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.
Başkan Erdal, “Mali Müşavirlik mesleğinin, eğitimi ve gelişmişliğiyle, ülke ekonomisine katkı sunan ve memleketin her köşesine hizmet sunarak iktisadi hayatın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu dile söyledi. Erdal, “Serbest muhasebeci mali müşavirler, üreten ve gelişen bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışmanın gayreti içerisindedir. Çalışma portföyümüz içerisinde ekonominin kaydını tutan ve işletmelere mali danışmanlık yapan bir mesleği icra ediyoruz. Ayrıca yaptığımız işe kalite katarak, işletmelerimizin gelişimine katkı verip, yüksek vizyon ve güvenilirlikle ülkemize ve işletmelerimize katkı sağlamaktayız. Kısaca mali müşavirler olarak ülkemizin ve işletmelerimizin gelişimi ve büyümesi için çalışmaktayız” şeklinde konuştu.

"Konya SMMMO olarak meslektaşlarımızın yanındayız"
Mesleğin gelişimi için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Erdal, “Konya SMMMO olarak sürekli ve kaliteli hizmet sağlamanın, muhasebe ve denetim mesleğinin gelişimi için çalışmanın, stajyerlerimizin ve üyelerimizin eğitimi ve mesleğin sorunsuz uygulanmasına yönelik bütün çalışmaları yapmanın gayreti içerisindeyiz. Şunu özellikle belirtmeliyim ki Konya SMMM Odası olarak her zaman meslektaşımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Mesleki sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz”
İşletmelerin gelişimi ve Türkiye’nin ekonomisi için çalışan mali müşavirlerin sorunlarının da çözüm beklediğini kaydeden Başkan Erdal, “İşletmelerin büyümesine ve devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan mali müşavirlik mesleğinin, önemli sorunları da bulunmaktadır. Görevimizi yerine getirirken karşılaştığımız sorunların çözümünü beklerken, bu süreçte biriken birden çok sorunumuz bulunuyor ve bu sorunların kısa süre içerisinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Talebimiz kesinlikle mesleki çıkar elde etme yönünde değildir. Örneğin vergi sistemimizin şeffaf, öngörülebilir, sade ve kolay anlaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Buna yönelik yapılan çalışmayla vergi sisteminin etkinliği artırılırken diğer taraftan ülkemize gelmek isteyen yabancı yatırımcıların vergi kaynaklı kaygılarının bertaraf edilmesine katkı sağlayacaktır. Diğer tüm sorunlarımızı genel merkezimiz TÜRMOB aracılığıyla gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşıyoruz. Mesleki sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz, Mali müşavirlik mesleğinin ekonominin vazgeçilmez bir unsuru olduğu inancıyla serbest muhasebeci mali müşavir meslektaşlarımın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha güzel günler ve gelecek diliyorum” diye konuştu.

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