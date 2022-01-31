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GÜNCELLEME - Konya'da 4,2 büyüklüğünde deprem

31.01.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Valiliği: - "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir" VALİLİK VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.30'da Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

- "Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir"

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meram ilçesinde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızılören mahallemizde meydana gelen, şehir merkezi ile çevre yerleşim yerlerinde de hissedilen bir deprem yaşadık. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil; çok şükür. Hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

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