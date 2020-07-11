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GÜNCELLEME - Konya'da 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın zanlılarından 4'ü tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 11.07.2020 21:26 | Son Güncelleme

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Konya'da iki grup arasında çıkan ve 2'si ağır 9 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelilerinden 4'ü tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan ve hastanedeki tedavileri tamamlanan Hüseyin Ç. (57), Nurdoğan B. (37) ve Bayram B. (33) ile yara almadan kurtulan Mehmet Ali Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden Mehmet Ali Ç. ile Adem Ç. arasında, olaydan bir gün önce tartışma çıktığı, Adem Ç'nin, Mehmet Ali Ç'yi darbettiği, olay günü de 2 tarafın konuşmak için bir araya geldiği sırada çıkan tartışma sonrası silahlı kavganın yaşandığı belirtildi.

- Olay

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Selimiye Caddesi'nde dün aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 5 zanlı ile o sırada yoldan geçen 4 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, kavgaya karışan 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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