GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 42 SD 708 plakalı aracıyla merkez Meram ilçesi Karakurt Caddesi'nde ilerleyen Kamil Başaralı (46), silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, boynundan vurulan Başaralı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

Buzdolabı tamirciliği ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Başaralı'nın cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Görgü tanığı Ömer Ö, basın mensuplarına, silah sesleri duyduktan sonra dükkanından dışarı çıktığını, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Polis, olayın şüphelileri M.K. (28) ile B.Y'nin (25) merkez Meram ilçesi Hatunsaray yolundaki bir sera işletmesinde saklandıklarını tespit etti.

Seradaki konteynerlere yapılan operasyonda şüpheliler, polise silahla karşılık verdi. Bir süre direnen şüphelilerden M.K, suç aleti tabancayla, dağlık araziye kaçan B.Y. de kovalamacanın ardından yakalandı.

Ekipler şüphelilerden U.Ç'yi (18) ise il merkezinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

