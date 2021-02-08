YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

08.02.2021 19:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saldırıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI EKLENDİ

Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 42 SD 708 plakalı aracıyla merkez Meram ilçesi Karakurt Caddesi'nde ilerleyen Kamil Başaralı (46), silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, boynundan vurulan Başaralı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

Buzdolabı tamirciliği ve hurdacılık yaptığı öğrenilen Başaralı'nın cesedi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Görgü tanığı Ömer Ö, basın mensuplarına, silah sesleri duyduktan sonra dükkanından dışarı çıktığını, polis ve sağlık ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Polis, olayın şüphelileri M.K. (28) ile B.Y'nin (25) merkez Meram ilçesi Hatunsaray yolundaki bir sera işletmesinde saklandıklarını tespit etti.

Seradaki konteynerlere yapılan operasyonda şüpheliler, polise silahla karşılık verdi. Bir süre direnen şüphelilerden M.K, suç aleti tabancayla, dağlık araziye kaçan B.Y. de kovalamacanın ardından yakalandı.

Ekipler şüphelilerden U.Ç'yi (18) ise il merkezinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Konya Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:41
Öğle
13:09
İkindi
16:02
Akşam
18:28
Yatsı
19:45

Konya Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Cadde Eczanesi
Karatay
İbni Sina Eczanesi
Karatay
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Altındağ Eczanesi
Selcuklu
Nihal Eczanesi
Selcuklu
Plaza Eczanesi
Selcuklu
Sergül Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Başkan Kavuş: “Proje ekibimiz sadece gençler için değil tüm Meramlılar için projeler üretecek”

Başkan Kavuş: “Proje ekibimiz sadece gençler için değil tüm Meramlılar için projeler üretecek”

Başkan Kavuş: “Proje ekibimiz sadece gençler için değil tüm Meramlılar için projeler üretecek”

Başkan Kavuş: “Proje ekibimiz sadece gençler için değil tüm Meramlılar için projeler üretecek”

Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsası

Tüketici Hakem Heyeti, Konya'da bir tüketicinin internet sağlayıcı firmaya ödediği cayma bedelinin iadesine karar verdi

Tüketici Hakem Heyeti, Konya'da bir tüketicinin internet sağlayıcı firmaya ödediği cayma bedelinin iadesine karar verdi

Başkan Pekyatırmacı: "Amacımız Selçuklu’nun geleceğine değer katmaktır"

Başkan Pekyatırmacı: "Amacımız Selçuklu’nun geleceğine değer katmaktır"

Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.