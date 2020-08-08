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GÜNCELLEME - Konya'da kuyumcunun etkisiz hale getirdiği 2 soyguncu tutuklandı

KONYA HABERLERİ  | 08.08.2020 17:30 | Son Güncelleme

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Konya'da silahlı soygun girişiminde bulundukları kuyumcu dükkanının sahibi tarafından etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanını silah zoruyla soymak isterken, iş yeri sahibi Abdullah Koyuncu (55) tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edilen şüphelilerden, silahla yaralanan Mustafa H'nin (19), Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

- Soygunu önceden planlamışlar

Emniyete götürülen Mustafa H. ile Ahmet T'nin (19), ifadelerinde, soygunu önceden planladıklarını, olayda kullandıkları pompalı tüfeği bir tanıdıklarından aldıklarını anlattıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa H, basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" diyerek cevap verdi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Sultan Caddesi'nde dün, kuyumculuk yapan Abdullah Koyuncu (55), silahlı soygun girişiminde bulunan iki şüpheliden birini silahla yaralamış, diğerini de etkisiz hale getirip polise teslim etmişti.

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