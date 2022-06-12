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GÜNCELLEME - Konya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

12.06.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN YAKALANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Konya'nın Karatay ilçesinde iki zanlı tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Sultan Mesut Mahallesi Aybastı Sokak'ta iki şüpheli, aralarında husumet bulunan Halis Tatlı'yı (27) bacağından ve göğsünden tabancayla vurarak kaçtı.

Yakınlarınca ağır yaralı olarak Konya Numune Hastanesi'ne götürülen Tatlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin kısa süre önce gasbettikleri aracı saldırıda kullandıkları öğrenildi. Araç, olay yeri yakınında terk edilmiş bulundu.

Kaçan şüpheli M.M, kısa sürede suç aleti silahla Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Polisin diğer zanlının yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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