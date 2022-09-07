GÜNCELLEME - Konya'da trafikte yol verme kavgasında 5 kişi silahla yaralandı

Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada, 5 kişi silahla yaralandı.

Trafikte tartışan iki grup arasında R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşandı.

R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaraladı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz