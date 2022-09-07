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  4. GÜNCELLEME - Konya'da trafikte yol verme kavgasında 5 kişi silahla yaralandı

GÜNCELLEME - Konya'da trafikte yol verme kavgasında 5 kişi silahla yaralandı

07.09.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada, 5 kişi silahla yaralandı.

Trafikte tartışan iki grup arasında R.Y'nin evinin bulunduğu Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'a kadar kovalamaca yaşandı.

R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç, Y.Ç. ve A.Ç'yi yaraladı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

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Konya trafik kavga

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