YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. GÜNCELLEME - Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi

GÜNCELLEME - Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi

04.05.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN TUTUKLANDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görünmez Mahallesi'nde devriye gezerken şüphelendikleri bir kişinin üst aramasını yaptı.

Yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli H.D'nin esrarı Burunsuz Mahallesi'nde ikamet eden İ.Ö'den aldığını beyan etmesi üzerine, Beyşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla bu kişinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

İ.Ö'ye ait adresteki aramada, 2 kilogram esrar, 1 dijital terazi, 1 ruhsatız av tüfeği ve buna ait 16 fişek ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden H.D. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüpheli İ.Ö, uyuşturucu imal ve ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen İ.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldıGenç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldı
Edirne'de otomobilin Tunca Nehri'ne düşmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandıEdirne'de otomobilin Tunca Nehri'ne düşmesi sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı
Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladıGaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 4 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:11
Sabah
05:44
Öğle
12:52
İkindi
16:39
Akşam
19:50
Yatsı
21:16
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Duygu Özaslan'ın çok beğenilen tatlı kombinine 500 TL altı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.